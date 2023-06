El entorno de Nicole Neumann apuntó contra Manu Urcera y lo tildaron de "machista"

Nicole Neumann está pasando uno de los peores momentos personales tras la escandalosa denuncia que le habría iniciado Indiana Cubero acusándola de maltrato. En medio de los preparativos para su casamiento, ahora se conoció que desde el entorno de la modelo no estarían nada contentos con Manu Urcera, su futuro esposo.

Pese a que la modelo estaba enfocada de lleno en su boda, que se realizará a fin de año, la situación familiar que atraviesa habría puesto todo en jaque.

“La gente íntima del entorno de Nicole me dice que no la ven bien a ella. Me dicen ‘fjate lo flaca que está, no la está pasando bien’. Me hablan del mal humor de él”, reveló Nancy Duré en "Socios del Espectáculo".

“Si tenés un tipo que se levanta a la mañana de mal humor, al que encima, imaginate esto para Nicole, le molestan los perros, que se pelean mucho y tienen varios encontronazos… No está bueno. Justamente por eso se estaba por cancelar la boda en mayo”, sumó la panelista, revelando que la pareja tuvo una pelea: “Me contaron que Nicole y Manuel tuvieron una pelea muy fuerte, que decidieron cancelar la fiesta y que él se iba a ir de viaje con los amigos, pero después se reconciliaron y se fueron a Brasil”.





“Él parece que fue así con todas sus parejas, como que ha sido de bajarles mucho el autoestima. No la ven bien a Nicole”, agregó Duré, mientras que Mariana Brey arrojó sin filtro “Es un machista insoportable”.

Cuál es la estrategia de Nicole Neumann frente a la supuesta denuncia de Indiana Cubero

En "LAM", fue Yanina Latorre quien confirmó cuál de qué manera actuará Nicole Neumann de cara a la viralización de la denuncia que habría hecho la mayor de sus hijas.

"Tiene decidido cumplir con las normas. Ella no habla públicamente, ni habla de la menor, porque no es su perfil y no quiere exponer a su hija, y creo que está bien", expresó con total seguridad Yanina Latorre sobre Nicole.

Según la información que tiene la panelista de "LAM", Nicole no tiene intenciones de alimentar el juego mediático tratándose de su hija quien está en el medio. Ese habría sido uno de los motivos por los cuales dio un paso al costado de "Los 8 Escalones del Millón".

