Nicole Neumann atraviesa un complicado momento, ya que recientemente trascendió la delicada información de que Indiana Cubero la habría denunciado por maltrato, según contaron en Intrusos. La encargada de revelar toda la información fue Marcela Tauro y contó los detalles de dónde estaba radicada la denuncia y a cargo de qué jueza.

En Intrusos, Marcela Tauro comenzó dando contexto del conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero, que viene hace tiempo. "Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos, que no fue de viaje. No era sólo una discusión sino que se habría presentado una denuncia en el juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre", contó la periodista.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecha por Indiana. Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza que tiene como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica", reveló Marcela Tauro.

Según aseguró Marcela Tauro la denuncia habría sido por violencia familiar y la adolescente habría presentado pruebas de esto. Las pruebas serían un compilado de varios videos que tiene Indiana Cubero que ella misma grabó y que en total suman 7 horas de discusiones y malos tratos. Además, aseguran que "habría uñas marcadas".

Nicole Neumann y Manu Urcera.

Peligra el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Esta tarde, Marcela Tauro volvió a referirse al escándalo que involucra a Nicole Neumann e Indiana Cubero y señaló que podría repercutir en la realización del casamiento de la modelo con Manu Urcera.

"Yo les digo una cosa: Estemos atentos con el casamiento de Nicole", comenzó diciendo la periodista en Intrusos. Y agregó: "Es complicado el tema. Lo quieren minimizar. No digo que lo suspenden, digo que es complicado el tema".

Hace un mes y medio, también se habló de que el casamiento entre Nicole Neumann y Manu Urcera corría peligro. Fue tras el escándalo que protagonizó el piloto al propiciarle un golpe a un admirador que le habría preguntado si iría al partido despedida de Fabián Cubero. El joven debió ser hospitalizado luego de ello.

Fue Juan Etchegoyen quien hizo pública la sensación que habría tenido Nicole Neumann después del incidente. "A mi me contaron que a ella no le gustó nada esto que pasó. Que incluso, ella ahora le habría hecho un fuerte reclamo", contó el periodista.