El especial pedido que Carlos Calvo le hizo a la China Suárez años atrás

La China Suárez sorprendió a sus seguidores cuando reveló una desconocida anécdota con Carlos Calvo, quien falleció el pasado jueves.

La actriz recordó a su colega cuando trabajaron juntos en la tira "Amo de casa" en 2006. "Querido Carlin, tuve la posibilidad de decírtelo personalmente hace mucho. Jamás te olvidaré. Un hombre que me ha cuidado y protegido como a una hija. Besos a Karina, LA mujer de fierro, y a sus hijos, la luz de sus ojos", escribió la pareja de Benjamín Vicuña en Twitter.

Luego, reveló el especial pedido que el artista le hizo para su cumpleaños. "Entre tanto hombre fuera de lugar estaba él, siempre cuidándome. Para su cumpleaños me pidió que le escribiera una carta, le respondí que no era buena escribiendo y me respondió 'no tenés que ser buena, sólo tenés que escribir lo que sentís'", contó.

Carina, compañera incondicional de Carlos Calvo

Carlos Calvo falleció a los 67 años y era papá de Facundo y Abril, fruto de su relación con Carina Gallucci, quien fue su incondicional compañera durante estos últimos años.

Semanas antes de esta pérdida, la actriz habló de cómo vivieron sus hijos este duro proceso de Carlín, quien sufrió dos ACV. La rubia contó cómo reaccionaron sus niños ante el deterioro de su ex esposo y también cómo atravesó ella estos momentos. "A mí me sostienen mis hijos, mi familia, la gente que me ama y el gran amor que siempre le tuve a él. Siempre estaré a su lado más allá de todo. Me aferró a Dios. Soy muy creyente. Algo hay que aprender de esto", confesó.