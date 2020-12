Tras su shock emocional, peligra la continuidad del Negro Oro en su programa

Hace tres años consecutivos que Oscar "El Negro" Oro vive una situación de estrés que lo obliga a interrumpir su ciclo radial. Esta semana, mientras estaba al aire en Radio Rivadavia, el conductor volvió a tener otro episodio al que caratuló como "shock emocional".



"No es para preocuparse, ni alarmarse, yo no me siento del todo bien, en 3 minutos llega el médico acá a casa, Lucas y Nico les voy a pedir que se queden a cargo del programa, si vuelvo, vuelvo y si no sigan", dijo El Negro al aire.

Según trascendió, Oro fue atendido por un médico en Uruguay que se trasladó hasta su residencia en Punta del Este. Posteriormente al episodio, el conductor tampoco estuvo en el programa del viernes y de hecho, la radio analiza la posibilidad de que no regrese al menos por lo que resta del mes. La conducción quedará a cargo de Lucas Bertero.

"Tenía la presión baja y los latidos muy altos, que no puedo tener. Me sacaron sangre y los parámetros dieron bien. Calculan que fue un shock emocional. El 2020 fue un año muy duro. Desde Sofía (su amiga quien falleció en febrero) para acá, nunca me tomé el tiempo de parar y elaborar un duelo”, le dijo en medio de esta situación al sitio Teleshow.