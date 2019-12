El guiño cómplice de Flor Vigna a Nico Occhiato, a horas de la final del Bailando

Si bien el amor entre Nicolás Occhiato y Flor Vigna no prosperó, el cariño que se tienen es inmenso. En las próximas horas, se enfrentarán en la final del Súper Bailando y la atención está totalmente puesta en ellos dos. Tal es así, que trascendió una parodia que la ex chica Combate hizo sobre Conce, la abuela de su ex, y que no le gustó nada a sus seguidores.

Vigna, no dudó en escribirle y dedicarle un cariñoso mensaje a la abuela de su ex pareja, en post de "aclarar" que todo se trataba de un chiste. "La amo a Conce. Si alguien nos enseñó a ser feliz y a unirse en familia es ella. Por más Conces en los medios y menos mala leche que quieren distorsionar las cosas. Ella es como la abuela que no tengo y nadie me va a quitar eso", dijo Flor, dejando en claro que quiere mucho a la abuela de su ex.

