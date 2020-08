El insólito pedido de Matías Defederico a Cinthia Fernández en plena pandemia

Después de una polémica separación, Cinthia Fernández y Matías Defederico lograron tener una relación cordial. En medio de la pandemia, el deportista debió abrirse en camino en otra profesión y decidió abrir una barbería para poder mantener a Charis, Bella y Francesca, sus tres hijas.

Pero sobre este nuevo presente de su ex pareja, la panelista de El Show del problema confirmó que solicitó de su ayuda con un canje para promocionar su nuevo emprendimiento. "Ya me lo pidió. Pero para publicitar a un ex, tengo experiencia. Le hice hasta el sketch. Armé la melodía, todo ", dijo la morocha en Pampita Online e hizo referencia la empresa que Martín Baclini tiene en Rosario.

“No me pareció mal, porque es plata va para mis hijas. Le dije que no, porque tenemos temas legales que resolver y él me mata cuando va a los programas. La gente no lo va a entender y yo tengo que cuidar mi imagen”, agregó la modelo.

Luego se refirió al acuerdo que mantiene con Matías para coordinar el encuentro con sus hijas en la pandemia. “Aparte después empiezan a especular con que volvimos a ser pareja. Imaginate que yo no quiero que se lleve a las nenas, porque mis tres nenas son factor de riesgo… Yo no le digo que venga a dormir. Por el tema de mis hijas le propuse que los días que a él le toca venga a verlas a casa”.