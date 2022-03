El Kun Agüero confesó por qué no quiere vivir en la Argentina: el hecho que afectó a su familia

El Kun Agüero viene sorprendiendo con las declaraciones que hace a través de las redes sociales. El exdeportista está trayendo mucha controversia y en este caso sorprendió con una confesión.

"No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados”, reveló el exfutbolista en diálogo con Gonzalo Banzas a través de Twitch.



En ese momento, Agüero hizo una confesión sobre el por qué su familia vive hoy en un barrio privado. "Si quieren que yo diga por qué mi familia fue a vivir a un barrio cerrado hace diez años es porque en ese momento estaba de moda el tema de los secuestros. Yo por suerte tengo bastantes contactos y me dijeron que estaban buscando a alguna de mis hermanas", contó el Kun sobre una experiencia que lo marcó de cerca, pero que no llegó a ser una realidad.



"Claramente me fui. Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste cómo son los pendejos: 'a mí me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto'. Cuando te pasa algo, la que sufre es la familia que está con los huevos en la garganta”, cerró sobre el tema.

Gianinna Maradona y el Kun Agüero celebraron a lo grande el cumpleaños de su hijo, Benjamín Agüero

Hace unas semanas Benjamín Agüero celebró sus 13 años con una fiesta que tuvo de todo. Entre algunos destacados estuvieron los tatuajes temporales, detalle que es muy utilizado últimamente.



"¿Hijo qué querés que digan los tatuajes?, ¿algún dibujo en especial?", le preguntó Gianinna Maradona a Benjamín, que respondió: "La cara del Babu quiero yo", evidenciando lo importante que es Diego Maradona en su vida, que eligió su cara como tatuaje para que él y sus invitados se hagan en su cumpleaños.

Feliz 13 años hijo , TE AMO", le dedicó por su parte el Kun junto a varias imágenges en donde se lo ve posando con su hijo y otra en donde aparece Sofia Calzetti, novia del exfutbolista.

Por su parte, el Kun Agüero también participó de la fiesta de su hijo y estuvo bailando junto a Benjamín y sus amigos. En sus redes publicó una postal similar a la que compartió Gianinna Maradona y escribió: "Feliz cumpleaños pa, te amo mucho", a lo que el cumpleañero respondió: "Gracias pa por todo, te amo mucho".