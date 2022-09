El llanto de Pamela David al contar un insulto que recibió en la calle cuando su hijo era recién nacido

Pamela David estuvo invitada en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri.

Allí, la también conductora contó sobre la relación con sus hijos, Felipe (15), fruto de su relación con el basquetbolista Bruno Lábeque y Lola (10), de su pareja con el empresario Daniel Vila.

Una de las consultas que le hicieron fue si era más fácil para ella ser mamá de un varón que de una nena y la mujer de Daniel Vila respondió que en realidad es diferente por el momento de su vida en que los tuvo.

Pamela David en familia.

"Con Feli nunca dejé de trabajar. Feli tenía un mes y medio y yo me vine de Córdoba a hacer Fuera de foco. Daba la teta y salía a hacer notas", comenzó contando Pamela David.

Y continuó: "Cuando salía a trabajar lo cuidaba mi madrina, que vivía conmigo. Yo estaba casada con Bruno pero él vivía en Córdoba. Yo iba y venía de allá para acá porque tenía que trabajar. Nunca me voy a olvidar una noche que hacía mucho frío. Y eran las 3 de la mañana, yo estaba haciendo la cola para hacer unas notas y una me grita: "Put* andá a cuidar a tu hijo".

Seguido a esto, la conductora no aguantó y se quebró, dejando caer unas lágrimas. Luego señaló que con su hija Lola la situación fue diferente.

Pamela David reveló la fuerte frase que le dijo su hijo cuando tenía 8 años

Pamela David dio un vuelco abrupto en su carrera cuando, a finales de 2019, decidió culminar su programa Pamela a la tarde.

Sobre su nueva vida, la ex modelo aseguró que el crecimiento de sus hijos Lola y Felipe influyó en bajar el ritmo y dejar la TV.

“Somos muy culposas como madres o nos criaron así de que nos tenemos que ocupar”, aseguró Pamela David en Flor de equipo el año pasado.

Pamela David con sus hijos.

Luego, la esposa de Daniel Vila aseguró que fue una fuerte frase de su hijo mayor la que le abrió los ojos. “Pero sí me pasó con Lola, que ahora tiene 8 años y es una edad crítica porque las cosas quedan marcadas. El otro día hablando con Feli, mi hijo, le digo ‘¿vos qué te acordás de los 8 años?’. ‘Que no estabas nunca’”, reveló.

“Obviamente después me dijo ‘olvidate, no te traumes’. Ya está grande, pero me lo dijo delante de Lola. En ese momento estaba haciendo Gran Hermano, La Revancha, Desayuno Americano, pero no me arrepiento. Los chicos aprenden que hay que trabajar”, señaló Pamela David.