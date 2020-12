El mal momento de Dieguito Fernando: comenzará un tratamiento psicológico

Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Maradona, está atravesando un momento muy duro. Tras la muerte de su papá, quedó muy triste y su mamá, Verónica Ojeda está muy preocupada por su salud.



"Dejaron a Dieguito Fernando sin obra social, casi en el instante en el que fallece Diego Maradona. Recordemos que Dieguito tiene un montón de tratamientos. Llamó y se la dieron de baja. En este momento la está pagando ella", aseguró Ojeda sobre su hijo a LAM, tras la muerte de Diego Maradona.



Cinthia Fernández, panelista del ciclo de El Trece contó que: "va a arrancar la psicóloga la semana que viene por todo esto, porque el nene llora. Pregunta por qué se fue su papá al cielo con sus abuelos".

Por otra parte la actual pareja de Verónica, Mario Baudry, reveló cómo reaccionó el Dieguito Fernando al enterarse del fallecimiento del Diez: "Cuando estoy entrando, Dieguito sale de la camioneta, me agarra la mano, me lleva para el patio y me dice ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’. Y él no puede hablar, es decir, habla, y cada vez habla más de corrido, y me dice así".