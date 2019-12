El mal momento de Thelma Fardin: denunció que fue acosada en la calle

Thelma Fardin vivió un mal momento y, mediante redes sociales, denunció que fue acosada en plena calle. La actriz contó que el hombre le gritó cosas desde un auto y hasta la siguieron.

“Acabo de llegar a mi casa después de caminar unas diez cuadras y descubrí que no es que dejaron de decirnos cosas en la calle, no es que dejaron de gritarnos y de decirnos las porquerías que se les cruzan. Era invierno. Ahora que es verano y ven piel y piernas, parece que no se pueden contener. ¿Podés creer, che?”, comenzó su descargo.

“Lo loco es que después de una situación muy horrible con un tipo en una camioneta, de la que anoté la patente pensando que puede llegar a servir de algo y en la que saltó una mujer que caminaba en la misma cuadra que yo, porque ahora tenemos eso por suerte, a la cuarta vez que me chiflan, me fijo si tengo enganchado el vestido. Sí, para ver si yo estaba mostrando algo de más. ¿Podés creer que pensé eso?”, tiró.

Luego, Fardin aseguró que recordó la canción feminista que se hizo popular en Chile, en el contexto de la represión de las últimas semanas. “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, dice la popular frase del tema.