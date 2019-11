El fuerte mensaje de Pampita: "No busquen hacer daño"

Pampita y Roberto García Moritán están en el ojo de la tormenta y,a dos semanas de su casamiento, la pareja enfrenta diversos rumores.

Primero, se dijo que el empresario habría propuesto matrimonio a Ingrid Grudke antes de conocer a la modelo y, luego, se lo acusó de deber más de dos millones de expensas.

Es por esto que la morocha enfrentó a la prensa y le hizo un particular pedido. "Me parece que está bueno que nos tiren buena energía, que nos den paz para llegar a ese día. Después de todo lo que pasó", disparó en un móvil con LAM.

"Les vuelvo a decir: déjennos disfrutar este momento. Encontrar el amor es un milagro, a mí me costó un montón. Pasé por miles de situaciones. Este es un momento feliz, no lo arruinen, no busquen hacer daño", agregó.

