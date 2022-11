El pedido de disculpas de Cecilia Bolocco tras sus desafortunados comentarios por Instagram

En las utlimas horas horas Cecilia Bolocco estuvo en el ojo de la tormenta luego del desafortunado comentario. Todo comenzó cuando la ex modelo le dio un consejo a una de sus seguidoras de Instagram mientras promocionaba su línea de ropa, cuando la seguidora le sugirió que agregue a su capsula la talla XXL. Cecilia ante esta petición dijo: “¿Necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos. Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan, tan grande no”. Además, continuo con su consejo: “Entraditas en carne es rico porque incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no es cierto, mis preciosos hombres? Cuéntenle a las chicas que a muchos de ustedes les gusta las mujeres entradas en carne, confiésenlo. Pero XXL así tan, tan, tan grande, de repente no es sano, no es bueno”. En ese sentido, cerró: “Entonces no es bueno, ¿ya? Es por eso que yo se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos”.

Los comentarios, no tardaron en llegar: “Tengo diabetes y problemas a la tiroides, como muy sano y aun así no bajo de peso, según tu que tendría que hacer , ¿tomar solo agua y nada de alimentos? Y a propósito, yo no necesito la aprobación de ningún hombre para sentirme bien, tu si lo requieres parece”, “Cecilia Bolocco asocia la delgadez corporal con el éxito con los hombres... todo lo que es estar mal en una sola frase”, fueron algunos de los tuit que hicieron los usuarios ante el dicho de Bolocco.

Cecilia Bolocco recuperándose de su neumonía.

El pedido de disculpas de Cecilia Bolocco

Luego de la repercusión que tuvo sus desafortunados comentarios sobre la talla XXL, Cecilia Bolocco salió a pedir disculpas por sus dichos. Para el programa Chilevisión, dijo: “Creo que la belleza sale del alma y no tiene nada que ver con tu cuerpo”. También agregó al noticiero nocturno: “Y si alguien lo malentendió y se ofendió con lo que yo dije pido realmente, y desde el corazón, disculpas, porque no fue mi intención”.

Antes de terminar con sus disculpas, la exesposa de Carlos Saúl Menem, con quien comparte un hijo agregó: “Jamás sería mi intención herir, denostar o hacer sufrir a alguien. Jamás, jamás. Yo procuro solo abrir mi boca para decir cosas positivas”.