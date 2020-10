El picante mensaje de Cande Molfese tras su separación de Ruggero

Cande Molfese compartió un sugerente mensaje en sus redes sociales. La actriz e influencer anunció su separación de Ruggero Pasquarelli hace algunas semanas y también confirmó que fue ella quien tomó la determinación.

Pero ahora, con las redes como canal de catarsis, la diosa subió un picante mensaje, ¿dedicado a su ex? "No te agradeceré por este dolor. No te agradeceré por esta destrucción. Pero te agradezco por esta lección. Puede que mi demolición no esté en mis manos pero mi reconstrucción sí", dice la placa que difundió en su Insta Stories.

Días atrás, la actriz se refirió a los motivos de su ruptura con el protagonista de ATAV. "Es un momento particular, difícil pero también confiando mucho y sabiendo que las cosas se dieron de una manera bastante sana. Entregada a lo que se vine… Muy contenta con mi decisión. Muy en paz. Fue más desde mi lado pero obviamente las cosas son de a dos", dijo en diálogo con Lizardo Ponce.

"Hoy por lo menos, no está en mis planes ser madre ni casarme. Pero me parece muy básico creer que por eso se puede terminar una pareja. Pero no fue un motivo, fueron muchas cosas. Algunas me las guardo para mí. Yo tenía ganas de seguir creciendo sin un compañero", agregó.