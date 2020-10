Cande Molfese rompió el silencio y habló de su relación con Cachete Sierra

Cande Molfese habló por primera vez tras su separación con Ruggero Pasquarelli. La influencer y actriz se refirió a los rumores que la vinculan a Agustín "Cachete" Sierra y fue contundente.

"Estoy muy bien, tranquila, en un momento power de mi vida, en una transición. Estoy recién separada. Oficialmente, hace una semana y monedas. Es un momento particular, difícil, pero confiando mucho en que las cosas son de una manera sana. Estoy en paz con mi decisión, fue más desde mi lado la decisión", conto la morocha en charla con Lizardo Ponce en Fans en Redes.

Luego, sobre los rumores de romance con el participante furor de Cantando 2020 agregó: "No pasa nada. Somos amigos hace muchos años. Nos queremos un montón y nos conocemos un montón, pero están diciendo eso porque es lo más fácil: 'Se siguen, se conocen, se likean'. No tengo mucho más para decir. Te lo juro, no. ¿Pero sabés qué? que digan lo que quieran".

¿Le creemos?