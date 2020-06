El picante mensaje de Gianinna Maradona a Dalma por el regalo del día del padre para Diego

Sin duda es heredera de Diego Armando Maradona ya que heredó su carácter explosivo y no se guarda nada cada vez que siente algo o se le cruza una idea por la cabeza. En esta oportunidad, Gianinna Maradona, la hija menor del exjugador y Claudia Villafañe se despachó con un explosivo mensaje en una historia de su cuenta de Instagram dirigido a su hermana y que tiene que ver con la compra del regalo del día del padre que tendrá lugar el 21 de junio en la Argentina.

“Qué difícil pensar en el regalo del Día del Padre, ¿no @dalmaradona?”, le preguntó primero a su hermana, Dalma Maradona y arremetió “Ojalá que esta vez no tiren ni quemen lo que le regalamos”, y colocó un emoji que gira los ojos hacia arriba. Muchos de sus seguidores se preguntaron a que se refería y a quién estaba dirigido.

Si bien la mamá de Benjamín, el hijo que tuvo con Sergio "Kun" Agüero, no se refirió a nadie en particular, la gran mayoría pensó que quizás fue dirigido al entorno de su padre, sus abogados y sus amigos ya que tanto ella como su hermana no se llevan nada bien con ellos. Como tampoco nunca se llevaron bien con las exparejas de su padre, Verónica Ojeda y Rocío Oliva.