El reflexivo mensaje de Fede Bal sobre su rotundo cambio de vida

Cuando estaba finalizando la temporada de teatro en Mar del Plata, Fede Bal, luego de hacerse una batería de estudios descubrió que padece cáncer de colon y su vida cambió por completo. Aislado en la casa que le regaló su madre, Carmen Barbieri, en las afueras de Buenos Aires, convive con su novia Sofía Aldrey y continúa realizando quimioterapia.

Si bien los hábitos del actor y conductor de radio en "Late el Viernes" realizó muchísimos cambios alimenticios y en su vida cotidiana, ahora Fede dejó una reflexión en su cuenta de Instagram de cómo era su vida antes y cómo es ahora.

"Soy un hombre de campo. Pensar que antes me levantaba a esta hora con resaca de la noche anterior. Tengo una super huerta, y la cuido a diario. Mis amigos de @mercadodelatierra me ayudaron en todo. Y tengo al crack de @roberramire78 que siempre me da una gran mano. Conectarse con la naturaleza, de las cosas mas lindas que me enseño este encierro", escribió Bal quien por recomendación de sus médicos sólo come comida orgánica y se hizo vegetariano.