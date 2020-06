El contundente mensaje de Fede Bal sobre la fidelidad

Refugiado y haciendo cuarentena en la casa que le regaló su madre, Carmen Barbieri en las afueras de Buenos Aires, Fede Bal continúa librando una valiente batalla contra el cáncer de colon con el que fue diagnosticado hace unos meses atrás. Acompañado por Sofía Aldrey, su novia y principal contención en este momento, el actor ya terminó con la primera etapa de rayos pero aún se sigue sometiendo a la quimioterapia. Cuando finalice le harán nuevos estudios y allí verán cuáles son los pasos a seguir.

Lejos de estar deprimido, Fede se divierte todos los viernes en "Late el Viernes" por Radio Late, dónde trabaja hace poco más de un mes y no le quita ni un poco de optimismo a la vida: "Yo siempre trato de estar bien, no me permito caerme, por supuesto que tengo días buenos y otros no tanto, pero hay que ser optimistas y saber que se está haciendo lo correcto", supo contarle a CARAS Digital, el actor.

Ahora, hoy temprano, Bal dejó una reflexión sobre la fidelidad en su cuenta de Instagram. La idea era mostrar el cartel de luces de neón que se compró con el escudo de Chicago Bulls, su equipo favorito de la NBA, la liga de básquet de los Estados Unidos. "Si, cornudo bebos, ¿nadie se salva verdad? Y así dejó en claro que él piensa que alguna vez fue engañado y ha engañado...

¿Le dirá algo Sofía?