Debieron amputar el pie a una famosa ex Miss Colombia

Después de una ardua lucha y cinco cirugías, a la modelo y conductora Daniella Álvarez, ex Miss Colombia 2012, tuvieron que amputarle su pie izquierdo. La perdida del miembro se dio tras una isquemia que le redujo el flujo sanguíneo.

Mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, la modelo explicó cómo fue el proceso médico al que fue sometida, y que todo se inició cuando encontró una masa pequeña en su abdomen. "Vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla, pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos", comenzó explicando Daniella.

La también conductora señaló que debido a esa situación, los médicos la tuvieron que operar nuevamente para realizar una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien en su cuerpo. Es por ello que tuvo que ser sometida a una tercera cirugía para colocarle otro tipo de injerto desgraciadamente. Supuestamente había quedado bien, pero le causó una isquemia que no permitió que le llegara sangre a su pie izquierdo. Después de su cuarta operación tomó la decisión junto a su familia y los médicos de tener una prótesis en lugar de un pie que no funcione.

"Tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán que tomar también un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría tener yo un pie, pero no sería un pie funcional. Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan”, dijo.