Silvia Süller vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no por sus habituales polémicas, sino por las recientes declaraciones de su hermano Guido Süller, quien reveló el error que la condujo a la difícil situación económica que enfrenta hoy.

En una entrevista con Infobae, Guido expuso que Silvia, en el pico de su fama, no supo manejar su dinero y hoy sobrevive con la jubilación mínima, alejada de la televisión y con poco apoyo de sus seres cercanos.

Silvia Süller y el costo de una vida de lujos

Guido no se guardó nada. “El cuerpo se termina. No supo invertir su dinero. Cuando trabajaba en Carlos Paz se llenaba de oro, brillantes, joyas o pieles y vivía como una reina. Se alquilaba un castillo. Ella ganaba 10 y gastaba 11. No supo aggiornarse”, comentó con crudeza.

En su momento de gloria, Silvia gozaba de una vida de excesos y lujos, sin prever que la fama es efímera y que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la realidad económica sin las mismas oportunidades laborales.

A este panorama se suma la distancia emocional con sus hijos, Christian y Marilyn. En marzo, Silvia confesó en una emotiva entrevista en LAM que su relación con ambos está rota. Según contó, Marilyn evita que tenga contacto con sus nietos, y Christian, el hijo que tuvo con Silvio Soldán, cortó casi todo tipo de comunicación con ella. “Es como si estuviera muerto. Yo ya lloré mucho. Si quiere volver, que vuelva”, dijo.

Hoy, lejos de las luces de los sets de televisión y sin ofertas laborales a la vista, Silvia Süller sobrevive con la mínima jubilación, recordando tiempos dorados que parecen haber quedado muy atrás.

