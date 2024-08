Guido Süller impresionó a todos sus seguidores de Instagram al compartir un par de fotos donde mostró los impactantes cambios que su rostro tuvo los últimos dos años, luego de que se realizará algunos retoques estéticos. Tanto el cómo su el profesional que realizó la transformación se mostraron totalmente satisfechos con el resultado.

Guido Süller

El antes y después de Guido Süller

Hace algún tiempo que el mediático ya había contado que se sometió a una blefaroplastia en la que se retiró el exceso de piel y grasa que tenía en los párpados. Pero en esta oportunidad Guido Süller compartió la diferencia que nota en su rostro con dos fotos, una tomada en el 2022 y otra en la actualidad.

Caption

En la publicación que se realizó en Instagram, tanto Guido Süller como el médico que le realizó las intervenciones estéticas, el ex comisario de a bordo agradeció a todo el equipo de médicos que estuvieron a su cuidado. “Que cambio doctor. Es increíble. Lo que pasa es que como fue paulatino, de a poco uno no se da cuenta. Cuando ves ambas fotos no lo podés creer”, comentó en la publicación el hermano de Silvia Süller.

Guido Süller

Cuando el mediático vio por primera vez la foto se sorprendió “soy una banana, no soy yo”, expresó para luego relajarse al ver la segunda foto donde ya se ven los efectos positivos que tuvieron los retoques estéticos se enorgulleció diciendo: Soy un galán, este soy yo”. “Me niego a aceptar que ese era yo”, expresó sobre la primera foto que es del año 2022.

Entre los comentarios que tuvieron estas fotos Guido Süller recibió el apoyo y el cariño de muchos de sus seguidores de Instagram. “Para mí tener una cara perfecta Guido. No te la toques. Sos lindo…” expresó uno. “Quiero decirte que siempre te viste precioso, cuando vos decís ‘cara de banano’ eras una banana hermosa y ahora te ves fabuloso”, comentó otro dándole gran apoyo al mediático.

Guido Süller

La explicación de Guido Süller sobre sus retoques estéticos

En un programa de LAM de junio de este año, el mediático de 63 años contó sobre los retoques que se hizo en el rostro, “Me hice una blefaroplastia. Son 200 quemaduras en cada ojo. Cuando te lo hacen se siente el olor a carne quemada. Eso provoca una contracción y desaparecen las bolsas, por ejemplo. Me lo hicieron con un láser”, relató Guido Süller en el programa.