Silvio Soldán fue el invitado especial de +Caras. En la edición del pasado miércoles, tuvo una profunda e íntima entrevista con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas a celebridades que se transmite en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la conversación, el prestigioso conductor de televisión, con su característica franqueza y sentido del humor, ofreció una mirada sincera y nostálgica a su pasado amoroso, revelando toda la verdad detrás de su mediático romance con Silvia Süller.

Silvio Soldán y la ex vedette se conocieron en el exitoso programa televisivo argentino “Grandes valores del tango”. Ella se desempeñaba como la secretaria de Soldán, quien fue conductor y animador del ciclo durante casi dos décadas. El conductor y la mediática compartieron una larga historia de amor que duró siete años. Se separaron en 1992, meses después del nacimiento de Christian, su único hijo.

El histórico conductor, con total sinceridad, habló sobre su atracción hacia las mujeres y confesó: “Siempre fui muy sexual. Tuve una debilidad muy grande por las mujeres. Lo que más me atraía es el pelo rubio”. Su revelación fue el puntapié para que la producción de +Caras compartiera un tape donde Soldán presenta a Silvia Süller, su secretaria, en el popular programa de TV.

Silvia Süller y Silvio Soldán: del amor al odio

Durante los años en los que fueron pareja, mantuvieron un vínculo muy pasional y ambos tenían una enorme popularidad. Sin embargo, aquel amor se terminó. Tras su separación, jamás volvieron a hablarse, pero sí a través de las cámaras. Con el paso de los años se enfrentaron, especialmente, cuando ocurrió todo el escándalo por el caso Giselle Rímolo, la ex pareja del conductor de Feliz Domingo.

Héctor Maugeri, intrigado por develar el misterio que llevó a que la pareja que sostuvo una linda relación terminara profundamente distanciada, preguntó: “¿Cómo puede ser que con la misma persona que amaste y tuviste un hijo se transforme en tu peor enemiga?”. Soldán respondió: “Eso pasa a diario, hay parejas que después de haberse amado se odian. Yo no tengo ningún rencor ni odio con ella. Me encantaría que triunfe y le vaya bien”.

El conductor de +Caras continuó indagando y le consultó si alguna vez había sentido odio hacia su ex pareja y hermana de Guido Süller. “El odio no cabe en mí. Me gusta el amor, no el odio”, soltó Soldán.

“Ella dice que fuiste el hombre que más amor le dio”, sumó Maugeri. Espontáneamente, el invitado comentó: “No me trata como si me hubiese amado. Hace 32 años que habla mal de mí, pero yo no hablo mal de ella”.

Además, agregó: “Es la madre de mi hijo, eso no voy a terminar de agradecerlo en mi vida. Christian, que ahora tiene 32 años, es un hijo maravilloso”. “¿Christian ve a su madre?”, preguntó Maugeri. “No la ve, no hablamos nunca de eso”, concluyó Soldán.

MDP