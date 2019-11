La determinante confesión de Sol Pérez con respecto a su novio

De gran presente laboral, ahora Sol Pérez sumó a su vida el amor. Luego de varios romances que no funcionaron, la chica del clima y panelista de "Involucrados", entre otros programas de los que participa, encontró a su media naranja en brazos del personal trainer Guido Tomás Mazzoni, quien según ella hacía cuatro años que él la buscaba para conquistarla y finalmente lo logró.

Sentada en el living de "Intrusos en el Espectáculo" Sol confesó cómo vive esta nueva etapa en pareja: "A mi novio lo amo. Lo conocí en un gimnasio justo en el momento en el cual yo pensaba que no me iba a enamorar nunca más. Es la persona más buena del mundo y por eso tarde en blaquearlo", relató y siguió.

"Con él me casaría hoy mismo y tendría hijos. Estoy enamorada, y el se enamoró de mi y no de la chica que ve en la televisión. Se dio cuenta que soy re normal. Tomás es divertido, familiero, es igual a mi en todo, nos llevamos bien en todos los sentidos, si yo peleo el me baja los cambios. Es gracioso, no piensa todo el día en el trabajo. Igual yo soy un poco distinta no dejaría nada de lo que hago para tener más tiempo con él porque soy muy independiente, pero me puede acompañar a donde vaya", relató con entusiasmo.

¿Se viene la boda?