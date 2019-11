Los detalles del encuentro entre Mariana Nannis y Sofía Bonelli, la novia de Caniggia

Mariana Nannis y Sofía Bonelli, la nueva novia de Claudio Paul Caniggia están enfrentadas a muerte. Desde que la periodista y el futbolista blanquearon su romance, los disparos de la ex del Pájaro no cesaron y cada vez fueron más fuerte. Sin embargo, pese a que muy pocos lo sabían, Mariana y Sofía tuvieron un encuentro en el Hotel Faena, donde ambas vivían cuando aún no estaba en pie la separación de Caniggia – Nannis.

“Estaba con mi prima, esperábamos el ascensor, cuando apareció Mariana. Nos miró y dijo: ‘Está lleno de trolas acá’, y siguió de largo. Imaginate que en esa época yo ni siquiera lo conocía a Claudio. ‘Se habrá confundido’, pensé. Pero, evidentemente, estaba perseguida”, relató Bonelli a la revista Hola!

También la joven aseguró que se divertía con “el personaje” de Mariana Nannis: “La veía como alguien diferente. Me divierten esos personajes bizarros, como Jacobo Winograd… Pero después la sufrí en carne propia, porque es muy violenta”.