Enterate cuáles son los requisitos que puso Pampita para su despedida de soltera

Luego del sorpresivo pedido de casamiento de Roberto García Moritán a Pampita en una paradisíaca playa hace dos semanas atrás, ahora sólo sólo falta menos de un mes para que los enamorados den el sí en una ceremonia que sin duda será el gran evento de año. El casamiento será el 22 de noviembre y el festejo se realizará en el Palacio Sans Souci para menos de 200 invitados.

Por supuesto como no podía ser de otra manera las amigas de Carolina están preparando la despedida de soltera de la conductora de "Pampita On Line", el ciclo que es un éxito en Net Tv. En diálogo con Barby Franco, su invitada de ayer, la Ardohain admitió que le tenía miedo a la fiesta que le harán para despedir su soltería y puso condiciones para su realización.

“¡No sabés lo que es ese chat! Somos como cuarenta minas”, le dijo Barby y "Pampa" aclaró: “No van a ir con celulares, lo que pasa ahí, queda ahí y no me traigan nada, strippers no quiero, eso no”.

Simples condiciones: No a los celulares y tachando los strippers.