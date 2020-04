La palabra de Érica Rivas sobre su baja de "Casados con hijos"

Desde hace días que se habla de Érica Rivas y si será parte de Casados con hijos, la obra sobre la sitcom en donde interpretó a María Elena Fuseneco, la vecina entrañable de los Argento.

En medio del revuelo por la cancelación de la obra hasta el próximo año y la confirmación de que la actriz no será parte del reparto por decisión propia, Rivas decidió romper el silencio y desmentir esta información.

"Ante todo me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír", comenzó Érica en su descargo a través de Instagram. "Yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro prosiguió la actriz,

En el extenso texto, Rivas niega que ella haya decidido bajarse del proyecto como se indicó en algunos portales y si bien no había firmado contrato, la actriz aseguró: "Quiero aclarar que no no me bajé del proyecto de Casados con hijos en el Gran Rex, y no es verdad que otros proyectos laborales me impidan hacerlo (...) Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo", afirmó.

"Sería bueno que se les preguntara a ellos por qué tomaron esa decisión", finalizó.

CARAS se comunicó con la producción del ciclo que aseguró que Rivas sólo se había comprometido de palabra y nunca había firmado contrato asegurando su participación.