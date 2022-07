Érica Rivas se mudó a Europa para acompañar a su hija

Érica Rivas tomó una drástica decisión y actualmente está en Berlín, Alemania, para acompañar a su hija Miranda.

Según informó Fernanda Iglesias en LAM, la actriz se instaló en la capital germana donde también presentó una obra "¿Qué pasa acá?" junto al actor Martín Rechimuzzi, destinada al público latino de la ciudad.

De acuerdo a la información de LAM, Érica Rivas se instalará en Europa donde también reside su hija, quien mantiene una ascendente carrera como actriz.

Érica Rivas y Miranda de la Serna.

Miranda, fruto de la relación de la actriz con Rodrigo de la Serna, participó de filmes como Errante Corazón, Bruja y Amor Urgente y en España se instaló para trabajar de la serie Now and Then, para la plataforma de Apple Tv.

Miranda de la Serna.

Érica Rivas habló de su salida de Casados con hijos

Érica Rivas protagonizó una picante polémica cuando se confirmó su desvinculación de Casados con hijos.

La famosa sitcom estaba planeada para convertirse en una obra de teatro, pero la pandemia postergó los planes. En ese entonces, surgieron una serie de rumores que fueron disipados por la actriz.

“Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba", contó tiempo atrás en una entrevista para la Caja Negra.

“Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo", añadió.