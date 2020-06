Se conoció el personaje que reemplazaría a Érica Rivas en “Casados con hijos”

La apuesta teatral de Casados con Hijos, continúa generando expectativas. Postergada por el confinamiento y con todas las entradas vendidas, la obra guionada por Pablo Alarcón y Axel Kuschevatsky, en base al original texto inglés, tuvo que hacer un giro de 180 grados al no llegar a un acuerdo contractual con Erica Rivas, quien interpretaba a María Elena Fuseneco.

En diálogo con Intrusos, Kuschevatsky dijo que con Alarcón están reescribiendo el guión en el que aparece un nuevo personaje, aunque no quiso dar detalles del mismo. Esto explica que el controversial personaje de "María Elena", desaparecerá.

Cuando Rodrigo Lussich le preguntó directo y seguro si la nueva integrante de la desopilante familia era la madre de Moni Argento, el rol al que Florencia Peña dotó de una magistral interpretación, Axel se sonrió expresando que algo de eso era posible, pero no quiso dar detalles y sólo atinó a hacer un gesto de "boca cerrada".

El original de Casados, no tiene a este personaje que incorporarían en la versión porteña de la sit com y de ser así, todavía no saben quién interpretará a la madre de la famosa dueña de la peluca rubia.