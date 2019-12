Marley reveló cuál es su estado sentimental y habló sobre el amor en su vida

Desde hace años convertido en uno de los grandes conductores de la Argentina, Marley (49) vive su vida con intensidad y alegría junto a su hijo Mirko y ahora ya está pensando en agrandar la familia y darle una hermanita al pequeño que es furor en las redes sociales y ya es la cara de varias marcas, entre ellas una reconocida de pañales.

Ahora Marley no sólo brilla en la TV y como padre sino que también tiene una vida social a la que casi nunca hace referencia pero en este oportunidad le brindó una entrevista a la revista Pronto y habló de sus deseos de enamorarse y su situación sentimental. Ante la pregunta de si estaba en pareja, el conductor de "Por el Mundo" respondió...

"Estoy solo. Como todo el mundo, claro que me encantaría encontrar el amor. Pero eso se tiene que dar de manera natural y hoy mi foco está puesto en Mirko". Luego le preguntaron si salía a conocer gente y el contestó: "¡No ya no! Ya no tengo energía para eso, tampoco me da llevar gente a mi casa. Estoy mucho más tranquilo porque mi casa es ahora también la casa de mi hijo y no resulta tan sencillo".