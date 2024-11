Stepmom, titulada Quédate a mi lado en español, podría haber sido un clásico de los ‘90, pero la película no cumplió las expectativas de los espectadores. El film se estrenó en el año 1998, pero no logró el éxito que debería haber alcanzado, sobre todo teniendo en cuenta a su protagonista, Julia Roberts.

"Quédate a mi lado" tenía todo para ser un éxito, no solo tuvo la excelente actuación de Julia Roberts, sino que también fue dirigida por Christopher Columbus, el mismo director de Gremlins y Mi pobre angelito, películas que efectivamente satisficieron las expectativas de los espectadores. Sin embargo, las críticas de los cinéfilos fueron muy duras con la producción.

Los puntajes sobre Quédate a mi lado no superaron los cinco puntos sobre diez, y las opiniones no ayudaron a levantar la imagen de la película. No obstante, el tiempo avanzó y la evolución de la tecnología hizo justicia con esta obra. En este sentido, a 23 años de su estreno, Quédate a mi lado fue publicada en Netflix en el año 2021, y como el público se renueva, las nuevas generaciones le hicieron gracia a las actuaciones de Julia Roberts y Susan Sarandon.

El amor de las nuevas generaciones por la época de los ‘90, el elenco y la ambientación dejó muy en lo profundo las malas críticas, y posicionó a la película de Christopher Columbus como una de las más vistas en la plataforma.

Quédate a mi lado, una historia de amistad y valentía que sigue tocando fibras

La película tiene como protagonista a Isabel, interpretada por Julia Roberts, una mujer que vive del arte de la fotografía. La historia comienza cuando Isabel conoce a un hombre divorciado, padre de dos hijos, con quien empieza una relación. Como era de esperarse, el vínculo creció hasta el momento clave para un padre divorciado: presentarle su nueva pareja a sus hijos.

Sin embargo, lamentablemente el nudo de la historia hizo que Isabel no sea la persona favorita de los hijos, y que estos se esfuercen de más para alejarla de su padre. Además, al mismo tiempo, intentan con todas sus fuerzas que su padre se reconcilie con su madre, Jackie, quien padece una enfermedad terminal y, sin querer hacerlo, necesita la ayuda de Isabel.

La historia muestra cómo el personaje de Julia Roberts busca mostrar quién es realmente, y cómo es posible estar enamorada de un padre sin quitarle el lugar a la madre. En el medio de la película, los personajes se ven atravesados por situaciones personales que caracterizan la forma de ser de cada uno, desde la valentía, hasta la amistad y la competencia constante, con un desenlace que reivindica los valores de la amistad y la empatía. Bajo la actuación de la reconocida actriz como Isabel, Susan Sarandon como la madre y Ed Harris como el hombre divorciado con dos hijos, Quédate a mi lado promete lo que no logró prometer en los años ‘90: tenerte a la audiencia pendiente de la historia durante 2 horas y 4 minutos.

