¡Kevin! Catherine O’Hara recrea la icónica escena de "Mi pobre angelito" y las redes enloquecen

Estamos cerca de Navidad y para Catherine O’Hara, eso significa regresar al universo "Mi pobre angelito", quizás una de las películas navideñas más famosas y preferidas por grandes y chicos.



La ganadora del Emmy de 66 años interpretó a Kate McCallister, una madre agotada y olvidadiza, en la icónica película navideña de 1990 y su secuela de 1992, "Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York".



Mientras los fanáticos se preparan para desempolvar sus viejos DVD para la temporada navideña, Catherine O'Hara les dio un regalo temprano al recrear uno de los momentos más divertidos de su personaje de la segunda película, cuando se da cuenta que se olvidó a su hijo Kevin (Macaulay Culkin) - de nuevo.



Casi tres décadas después del debut de la película, la actriz canadiense demostró que su ritmo de comedia no ha fallado. En el TikTok viral, que ha acumulado más de 3,5 millones de visitas desde que se publicó, O’Hara grita el nombre de Kevin y se desmaya por la incredulidad. El video hecho por fans muestra una comparación lado a lado con la escena original, y O’Hara acertó cada expresión.



La nueva versión de la inolvidable escena de la estrella de Beetlejuice apareció por primera vez como parte de la serie web "Reunited Apart" de Josh Gad en junio, durante la cual las estrellas rindieron homenaje a sus momentos favoritos del trabajo de John Hughes.







Hughes, quien murió en agosto de 2009 a los 59 años, escribió y produjo "Home Alonefilms". Poco después de que el hilarante video circulara en las redes sociales, algunos fanáticos se sorprendieron al saber que la matriarca de "Home Alone" fue interpretada por la misma actriz que se robó todas las escenas en Schitt's Creek de Pop TV. O'Hara interpretó a Moira Rose en las seis temporadas de la popular comedia junto a Eugene Levy, Daniel Levy y Annie Murphy.



Por otro lado, los rumores de una nueva versión de "Mi pobre angelito", resuenan fuerte.“La premisa podría ser de cualquier clase, cualquier raza, cualquier cosa. Es lo más horrible perder a tu hijo por tu propia culpa ”, dijo la actriz en la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión en enero. "Es una gran premisa que puede hacer cualquier tipo de familia, pero tiene que hacerlo John Hughes".