Esteban Lamothe durísimo con Tinelli: "Marcelo me parece gracioso, pero al Bailando no iría nunca"

Esteban Lamothe dejó a todos boquiabiertos al hablar de su relación con el Súper Bailando y Marcelo Tinelli : aseguró que lo llamaron dos veces y que en las dos ocasiones dijo que no. "El juego ese de discutir, de exponer la vida privada, no saldría beneficiado de ahí", argumentó el actor en una entrevista.

"No iría al 'Bailando por un sueño'. Aunque, nunca digas nunca porque si se prende fuego todo y no tengo plata para darle de comer a mi hijo salgo a bailar en bolas en Callao y Corrientes. (Pero) no siento que es un lugar en el que podría ofrecer algo bueno. Bailo mal, me daría fiaca y esa cosa del juego...", dijo, y le tiró unas flores al conductor: "Me divierte Marcelo Tinelli y me parece gracioso, pero no iría nunca", cerró en un mano a mano con la gente de DiarioShow.

Esteban, que viene de protagonizar Campanas en la noche, se prepara para aparecer en Puerta 7, la nueva serie argentina producida por Netflix y será una puerta para toda Latinoamérica.