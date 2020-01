Reapareció la ex empleada de Pampita e hizo un picante post

Viviana Benítez, la exniñera de Pampita que denunció por maltrato y hostigamiento a la modelo, regresó a las redes sociales con un extenso mensaje.

La mujer dejó un extenso mensaje de agradecimiento a quienes la apoyaron pero también le dedicó unas palabras a los que la atacaron mediante redes.

“Gracias también a la gente que me escribe y me desea todo lo malo que se le puede desear a una persona. Ya sea hombre o mujer, cada uno es libre de opinar lo que piensa”, dijo en Insta Stories.

“Solo espero que nunca les pase lo que me pasó y que tengan algo bueno en su vida, porque las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie".

Días atrás, Viviana ratificó la denuncia contra la modelo. “Vine a ratificar y ampliar la denuncia, ahora ya no depende de mí, ahora está en manos de la justicia’’, sentenció la ex empleada de Carolina Ardohain en diálogo con Involucrados. Y agregó: ''La justicia verá si tengo razón o no, cada uno sabe lo que hace y cómo defenderse. Nadie se volvió a comunicar conmigo’’.

En tanto, su abogado, Fernando Davila, señaló que la denuncia “es por amenazas y amenazas coactivas” , en tanto aclaró que en febrero “habrá novedades, habrá una audiencia’’.