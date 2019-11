Ex novia de Fede Bal pasó por el quirófano y ¡parece otra!

Decidida a entregarse al cambio total, Bianca Iovenitti, la ex novia de Federico Bal decidió pasar por el quirófano y ronovar su aspecto. ¿Qué hizo? la bailarina se operó la nariz y parece otra.

Desde su cuenta de Instagram compartió un video en el que mostró los resultados tras pasar por el bisturí.

Recientemente, su ex pareja, Federico Bal habló sobre cómo es el presente con Lovenitti y parecería ser que su historia ya es parte del pasado.



"¿Y Bianca Iovenitti, su ex? Porque dijo ‘Fue todo un circo mediático, esto que armó’”, le comentó Marcelo Tinelli en la pista del Bailando, haciendo referencia a que el hijo de Carmen Barbieri estaría iniciando una nueva relación con Melina Carballo y esto no le gustaría nada a Bianca.

“Bueno, yo no opino de sus relaciones porque le tengo mucho aprecio y prefiero no opinar de nada que a ella lo vincula. Me gustaría que ella haga lo mismo conmigo”, se quejó Fede.

“¡Mirá qué linda foto después de una operación!”, exclamó MT en referencia al cambio de Bianca. “Yo también, después de una operación de apéndice, me quise sacar una. Ahora me di cuenta que se operó de la nariz, yo me quedé mirando la cortina del baño”, agregó, con mucha ironía.

“Con estilos diferentes, pero usted tiene chicas del baño, que se sacan fotos en los baños. Habitualmente, usted sale con chicas que se sacan fotos en los baños”, sostuvo el conductor.

“Vi que mágicamente le encuentran un parecido a las dos todo el tiempo, ¡es tremendo!”, cerró Bal.