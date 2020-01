Fabián Cubero tiró un palito a Nicole por su alimentación

Fabián Cubero fue uno de los anfitriones de Divina Comida, el nuevo reality de Telefe.

El futbolista recibió en su casa a Gerardo Rozín, Pichu Straneo, Vicky Xipolitakis y Jujuy Jiménez a quien deleitó con un riquísimo lomo a la mostaza.

"De plato principal, voy a preparar un lomo a la mostaza con champignon y papas. Este es uno de mis platos preferidos", dijo el deportista quien abrió las puertas de su casa en Villa Urquiza.

Divertido, "Poroto" aseguró que fue con la comida que conquistó a varias mujeres. "Se gana mucho con la cocina. En mi época de soltero, solía invitar (chicas) a mi casa y les cocinaba yo. Creo que tiene un agregado especial cocinar", dijo pero luego se refirió a su pasado con Nicole Neumann y aprovechó a tirarle un picante palito.

"Con el fútbol se gana más. Pero con el fútbol y la cocina se gana más y mejor. Este menú siempre gusta. Hubo un caso en el que, obviamente, no gustó… Ya sabemos por qué, no hace falta aclarar porque hay gente que no le gusta la carne", tiró sin dar nombres.