Falleció el padre de Cynthia Kern, una de las creadoras de Kosiuko

Sin lugar a duda hoy es uno de los días más tristes en la vida de Cynthia Kern, una de las creadoras de la marca Kosiuko, junto a Federico Bonomi, su esposo, y su amiga diseñadora Daniela Magnano. La empresaria despidió a su padre, quien falleció en las últimas horas, mediante su cuenta de Instagram.

Con un carrete de fotos para recordarlo escribió: "Papito de mi corazón, hoy nos toca decirte adiós, mejor un hasta siempre y celebrar tu llegada al cielo, no sé cómo haré para no llorar cada día, es muy difícil no sentir tu presencia física. Dios nos bendijo con una familia donde nunca faltó el amor, con un papá y una mamá que tanto sembraron en sus tres hijas y nietos, un ser de luz que deja un mundo de amigos y que el recuerdo mas maravilloso que tienen son tus risas, alegrías y nunca enojos", comenzó escribiendo.

"Tanta buena energía supiste dar siempre, hoy fue un bálsamo recibir tantos mensajes en los que todos coincidían en esto se nos va un amigo INOLVIDABLE un ser generoso, caballero, de palabra, jodón, alegre, divertido, para mi un papá que me deja grabado un sinfín de valores, educación, respeto, pero especialmente mimos, caricias, besos y todos los días ese llamado o mensajito que me va a faltar, ese ¿cuánto me querés? que siempre me decías para que te mime más, pa lo diste todo y más, como te dije, te dejo mi amor eterno".

"Gracias por enseñarnos lo linda que es la vida, a disfrutarla a full, un amante de los fierros, tus pasiones y especialmente tu carita no se me borrará nunca, te amooooo infinito. Kern Dornfeld, Roberto Ignacio, q.e.p.d. Pá, no tengo palabras que alcancen para describir tanto amor que juntos grabamos en nuestras almas para siempre. Gracias eternas por tantas risas, abrazos y momentos inolvidables, te adoro infinito".