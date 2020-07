Carmen Barbieri contó cómo Fede Bal y su novia, Sofía Aldrey, festejaron su sanación

Carmen Barbieri habló con CARAS tras la noticia de que su hijo venció al cáncer. Luego de ser diagnosticado con cáncer de intestino y tener un tumor de 30 centímetros cerca del recto lo que lo hacía inoperable, Federico Bal, hace dos días, comunicó la buena nueva en su cuenta de Instagram, junto a un carrete de fotos que resumen sus últimos meses.

Pero quizás una de las cosas que más conmovió a sus seguidores y al público en general fue el video que compartió en ese carrete en donde se funde en un abrazo con su madre, quien no puede contener sus lágrimas y se quiebra al recibir la buena noticia.

Federico Bal junto a su novia, Sofía.

Por eso desde CARAS Digital nos comunicamos con la capocómica para saber cómo se sentía ahora. En este diálogo, la artista reveló cómo fue el íntimo festejo que realizaron ayer su hijo y su novia Sofía Aldrey en la casa donde viven en las afueras de Buenos Aires.

"No saben como me siento, hasta ayer seguía en shock ahora me despierto feliz, volví a ser Carmen, ya no lloro cuando me me levanto. Anoche Sofía y Fede hicieron un festejo íntimo con velas, cenaron el jardín sushi, festejaron como corresponde esta gran noticia. Le he rezado a todos mis muertos, mi padres, a Santiago y dio resultado todo lo que le hicieron a Fede. Un agradecimiento infinito a sus doctores", comenzó diciendo.

Lágrimas de emoción: Bal logró vencer al cáncer

"Sofía me decía, 'Estamos festejando, no paro de llorar de emoción'. Ella que lo acompañó en ese tratamiento durísimimo, le dieron con artillería pesada. El tumor estaba en un lugar imposible de operar, lo atacaron de una manera que desapareció por completo, solamente una cicatriz, como si te cortaras un dedo con un cuchillo. La semana que viene tiene colonoscopía porque le van a sacar un pólipo muy chiquito. Ganamos la batalla", aseguró y cerró la comunicación adorando a su nuera.

Carmen volvió a ser feliz luego de que Federico venciera al cáncer de intestino.

"Sofía es mi ángel, por supuesto que Fede tiene que seguir cuidándose pero el otro día me retó (risas) porque dice que me la paso diciendo que es vegano y la verdad es que el come comida vegana pero los médicos lo dejan comer de vez en cuando carne, un sushi, un poquito de todo. Estoy feliz, ¿sabés hace cuánto no puedo decir eso?", dijo emocionada.