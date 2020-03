Carla Conte se quedó sin trabajo en la televisión y le preocupa su economía

Sin duda Carla Conte es una de las mujeres más bellas de la Argentina y durante todo el 2019 condujo junto a Rodrigo Lussich el programa de Canal 9, "Confrontados" junto a un panel de lujo. Pero la emisora decidió realizar cambios en su personal y ambos conductores no continuaron al frente del ciclo que hoy tiene a Marina Calabró al frente.

Su excompañero encontró trabajo rápidamente en "Intrusos en el Espectáculo" y "Polémica en el Bar", pero ella aún sigue en la búsqueda de un nuevo horizonte. En una entrevista brindada a la Revista Pronto, Conte, madre de Mora y Facundo, frutos de su amor con el músico Guillermo Bruto, la conductora habló de su presente. Dice sentirse tranquila porque el año pasado pudo comprarse su propia casa, pero que teme por su economía.

"Llevaba tres años laburando estable. Arranqué a planificar cosas y a sumarme gastos porque sabía que al mes siguiente iba a poder pagarlos. Puedo no laburar uno o dos meses, no más. Soy malísima con la economía y no ahorré un centavo en este tiempo", contó y agregó: "No me preguntaron ni a mí ni a los panelistas. Es obvio que yo me quería quedar, no quería quedarme sin laburo y menos dejar 'Confrontados' por mi recorrido en el programa. Mi llegada fue de mucha alegría porque pude volver a conducir después de un tiempo. Significó muchísimo. Entonces de verdad era un lugar del que yo no me pensaba ir así porque sí", aseguró.