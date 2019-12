Polémicas declaraciones de Fede Bal sobre Barbie Vélez: su exnovia lo mandó al frente

Melina Carballo fue una de las parejas que Fede Bal blanqueó después de la ruptura con Bianca Iovenitti. Pero la joven uruguaya decidió terminar la relación con el actor y ventilar algunas de las charlas privadas.

La diosa aseguró que finalizó su romance porque se "sentía insegura" y contó qué fue lo que le dijo él sobre su relación con Barbie Vélez.

“Ya no somos novios, terminamos hace dos semanas. Estaba todo bien, pero me sentía un poco insegura, tenía miedo de que me fuera infiel y me sentí usada. Sentí que fui su previa de Showmatch, y se lo dije por Whatsapp. Me llamó por teléfono, me dijo que se sentía mal por lo que le había dicho porque él no estaba pasando por un buen momento. Yo lo entiendo pero yo también me sentía mal internamente”, aseguró en diálogo con Pronto.

Luego, aseguró que Bal le contó que disfrutó serle infiel a Barbie. “Él me dijo que le fue infiel a Barbie con Laurita y que disfrutó serle infiel porque después se pusieron de novios. Todo eso me generó una inseguridad tremenda”, disparó.