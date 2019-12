¡Otra vez! Nazarena Vélez, furiosa con Fede Bal

Fede Bal una vez más se vuelve a enfrentar a Nazarena Vélez, tras unos polémicos dichos sobre su relación con su hija Barbie.

Todo comenzó cuando, Melina Carballo, reveló a la Revista Pronto que se separó de Bal porque se sentía insegura, y qué el actor le confesó que había disfrutado el hecho de haber engañado a Barbie Vélez con Laurita Fernández.

Tras escuchar esta confesión, Nazarena salió rápidamente al cruce y se animó a responder a Fede, a través de la misma "Pobre tipo. Triste contarlo y triste haber siquiera dicho eso. La verdad es horrible", disparó.

Carballo, que hasta pasó por Bailando por un sueño cuando blanqueó su romance con Bal, confesó que estas actitudes no le cerraron del bailarín. "Ya no somos novios, terminamos hace dos semanas. Estaba todo bien, pero me sentía un poco insegura, tenía miedo de que me fuera infiel y me sentí usada", aseguró.

"Digo usada porque sentí que fui su previa de Showmatch, y se lo dije por Whatsapp. Me llamó por teléfono, me dijo que se sentía mal por lo que le había dicho porque él no estaba pasando por un buen momento. Yo lo entiendo pero yo también me sentía mal internamente", detalló.