Fede Bal confesó que tuvo un fugaz romance con una reconocida modelo

Fede Bal decidió comenzar con un nuevo proyecto laboral y, desde su casa, conduce Late el viernes, un divertido programa en radio Late.

Pero en uno de sus segmentos, el conductor decidió llamar a la primer chica a quien besó en su infancia y sorprendió a sus seguidores. “Tengo la necesidad de saber por qué me dejó. Yo no sé dejar, a mí me dejan. Tal vez puedo hacer algo para que me dejen, puede ser… Después vamos a hablar eso”, dijo antes de comunicarse con Stephanie Demner, reconocida modelo e influencer.

"Me acuerdo de la primera vez cuando te vi en la combi. No podía ser más lindo Buenos Aires en esa época… Tenías el flequillito rubio, muy chiquito, los ojos celestes y yo me perdí de amor. Te llamo porque quiero saber por qué no funcionó lo nuestro”, relató el actor ante la sorpresa de la novia de Guido Pella.

“Vos eras más grande, eras el chico malo en ese momento. Ya eras famoso, había condimentos… Entonces como que tenías muy buenas cartas para jugar. No sé de qué hablábamos pero eras muy chamuyero. Me regalaste un CD de Eminem por mi cumpleaños”, contó ella.

Luego, Stephi recordó cómo fue el momento del primer beso, en la combi que compartían. “Nos fuimos para atrás para que no nos vea el chofer. Hicimos ‘uno, dos, tres’ y listo”, reveló la rubia, y aseguró que después decidió cortar cuando le rompió el corazón.

"Terminamos porque yo era muy chiquita y nos dimos un piquito una vez. Después otro y después vos fuiste un poco desprolijo y como yo no quería chapar te chapaste a otra. Lo peor es que me rompió el corazón. Yo era chiquita, recién daba un besito por primera vez. Nos dimos un beso escondidos en la combi", aclaró.