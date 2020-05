Fede Bal habló de Barbie Vélez: "Fue un amor muy fuerte"

Fede Bal abrió su corazón y habló de Barbie Vélez. Luego de que la modelo se refiriera a la enfermedad que le fue diagnosticada, el actor se refirió a la reacción de su ex.

"No tenía por qué llamarme. No hay que juzgarla por eso. Nosotros terminamos muy mal", dijo en Intrusos cuando reveló que este viernes tendrá una nueva sección en su programa radial en el que se dedicará a llamar a todas su ex.

"Quiero hablar con ellas y ver qué hice mal. Ver en qué me equivoqué y sanarme las heridas", agregó y aseguró que a Vélez no la va a llamar.

"Claramente a ella no la voy a llamar. Barbie fue una mujer q amé de verdad. Tuve un amor muy fuerte con ella, un poco de locos pero me quedo con las cosas buenas", dijo y aseguró que va a llamar a la mujer que le dio su primer beso en el programa de la noche.

Luego, se refirió a la reacción de Sofía Aldrey, su nueva novia, por esta sección. "Es muy relajada ella, ella vive la vida muy light".