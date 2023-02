El escándalo que está viviendo Fede Bal tras la viralización de los chats que revelaron supuestas infidelidades que terminó con la ruptura de su relación con Sofía Aldrey sigue muy vigente.

El actor le está haciendo frente a la polémica como puede, intentando desdramatizar la situación. Sin embargo, esto salpicó a varias personas y le trajo problemas hasta con su mamá, Carmen Barbieri.

En medio de esta situación, Bal tuvo una contundente acción en sus redes sociales al tomar la determinación de borrar toda su historia con Sofía, eliminando las publicaciones en donde aparecía con la joven maquilladora.

Ahora, el perfil de Fede en Instagram se modificó sustancialmente y sólo figuran las imágenes en donde aparece montado para su nueva obra, Kinky Boots.

Previo a esto, Aldrey había hecho lo propio dejando de seguir al actor y también eliminando todas las fotos en donde aparecía junto a él.

Fede Bal habló sobre cómo sobrelleva el escándalo de las infidelidades

el actor se mantuvo resguardado unos días, con el fin de no hacer apariciones públicas. Ahora, volvió a la normalidad y comenzó a brindar notas a la prensa.En diálogo con Intrusos, luego de una función de Kinky Boots, el actor se sinceró.

“Dejá de perseguirme, dejá de seguirme”, comenzó quejándose Bal, con el tono humorístico que lo caracteriza. Luego, se mostró con total normalidad, explicando que se estaba yendo a juntar con sus amigos: “Voy a comer, voy a ver una obra con mis amigos”.

Obviamente, el actor ya sabía las preguntas que se le podrían avecinar, por lo que le advirtió al notero: “Yo estoy bien pero no quiero hablar nada, ¿puedo no hablar? De todo lo que me vas a preguntar, yo no quiero hablar”.

Sin embargo, no pudo evitar tocar el tema, al menos mínimamente. Tras anunciar que emprendería un viaje a Europa en marzo, Fede Bal habló sobre cómo está llevando su presente tan expuesto a las opiniones del público general. “La gente siempre se ríe de lo que pasa, hacen memes y me parece que va más por ese lado mi vida”, reconoció.