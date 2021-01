Felicitas Pizarro se convirtió en mamá por segunda vez: "Sos nuestro regalo del cielo"

Un fin de semana cargado de emociones tuvo Felicitas Pizarro luego de dar a luz a su segundo hijo: Indalecio.

La cocinera compartió en sus redes la llegada del pequeño con la foto más dulce y un hermoso mensaje ante tanta emoción.

"Y un 17/1/2021 nos encontramos del otro lado de la piel. Gracias Santi por hacerme mamá una vez más. Te amo. Inda, sos y serás nuestro regalo del cielo a un año de tu partida Tatata", le dedicó Felicitas a su pareja y papá de sus hijos, Santiago Salerno.

Un embarazo con preocupaciones

La chef pasó días de preocupación durante su embarazo luego de contraer coronavirus. La la jurado de El gran premio de la cocina reveló en ese momento que se aislaron junto a su esposo, Santiago Solerno, y su hijo Ramón.

Pese a que no tuvo síntomas de gravedad, su marido tuvo que ser internado, pero no por el virus, si no por un cuadro de apendicitis. "¡Bingo! Covid y apendicitis, lindo combo", escribió él en sus redes sociales. En otro posteo, mostró el puré de calabaza que estaba por comer en la clínica y expresó con humor.

Recuperados y ahora que pasó lo peor, la familia ya está toda unida y sana recibiendo al pequeño Indalecio que agrandó al clan.