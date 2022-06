Fernanda Vives confirmó su reconciliación con Sebastián Cobelli

Después de una profunda crisis, Fernanda Vives decidió apostar otra vez al amor junto a Sebastián Cobelli.

Tras doce años de matrimonio y dos hijos en común, la pareja había decidido tomar distancia aunque la ruptura no fue definitiva. Por eso, no sorprendió cuando ambos fueron vistos a la salida del teatro.

Después de esta salida familiar, Fernanda Vives aclaró cuál es la situación actual con el empresario y confirmó la reconciliación. “Estamos por ese camino, apostando de nuevo. De apoco, pero vamos”, dijo en Teleshow y aclaró: “Tenemos dos niños y no queremos que nada de nuestras decisiones los enloquezca a ellos”.

Los motivos de la crisis entre Fernanda Vives y Sebastián Cobelli

Semanas atrás, Fernanda Vives fue como "angelita" invitada a LAM y dio detalles de la decisión que tomó con Sebastián Cobelli.

"Estoy separada. Estamos conviviendo en el mismo lugar, él va y viene a Rosario, pero la separación de hecho que se haya ido de mi casa no sucedió todavía”, comenzó la exvedette.

“Habíamos entrado en un tema de rutina medio complicado; yo me alejé cuando decidí hacer un viaje con amigas, y vi algo que no me gustó...pero prefiero no contarlo”, scontinuó y agregó: “El desgaste fue un todo, empezamos a ser más amigos, socios, compañeros, que pareja”.