Fernanda Vives habló de su crisis y se cruzó con Nancy Pazos

Fernanda Vives pasó por Flor de equipo y vivió un incómodo momento al aire con Nancy Pazos.

La ex vedette se sorprendió por una pregunta sobre su vida personal y también se refirió a los rumores de separación con Sebastián Corbelli.

¿La separación vino antes o después del regreso al trabajo?”, le dijo la periodista en un momento de la conversación. “¿De qué separación me hablás?”, retrucó ella y Nancy siguió: “¿No estás separándote?”.

Fernanda Vives y su marido Sebastián Corbelli.

“Estoy pasando un mal momento, pero la verdad es que no hablamos de eso", dijo Fernanda Vives visiblemente incómoda. “Estamos desde hace 11 años juntos y es la primera vez que estamos así. Perdón que sea tan seca, pero la verdad es que no sé cómo manejarlo y siento que como yo en algún momento abrí las puertas en otro momento de mi vida personal”, siguió generando la reacción de Nancy Pazos.

"Te pido mil disculpas. Te cuento que en ese momento de mi vida yo hice muchos papelones, entonces lo que menos quiero es generarlos", dijo la panelista.

Cuáles son los motivos de la crisis matrimonial de Fernanda Vives

Antes de esta entrevista, Fernanda Vives habló de este mal momento con Mariana Brey en Socios del espectáculo.

"Estamos desencontrados, no quiero fogonear mucho el tema para cuidar a mi familia. En crisis pero no separados. No voy a decir mucho porque quiero cuidar a mi familia’", dijo la rubia

Sobre esta crisis, Ángel de Brito dio algunos detalles en sus redes sociales y aseguró que Vives habría encontrado chats con otra mujer.

Fernanda Vives y su familia.