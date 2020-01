Filtran chats de Fede Bal con Melina Carballo después del escándalo

La modelo uruguaya Melina Carballo se convirtió en la protagonista de un nuevo escándalo junto a Fede Bal. La joven hizo polémicas declaraciones sobre el hijo de Carmen Barbieri y él salió al cruce.

“Él me dijo que le fue infiel a Barbie Vélez con Laurita Fernández y que disfrutó serle infiel porque después se pusieron de novios”, contó la diosa en Pronto.

Lo cierto es que, después de estas declaraciones, el actor aseguró que no mantuvo relación alguna con ella. . “La verdad es que fue solamente un fin de semana el que estuve con esta chica, realmente nunca fue mi novia", disparó.

Indignada por estos dichos, Melina fue por más y compartió capturas de mensajes que se enviaron cuando falleció Santiago Bal en el que muestra la buena onda entre ellos. "Estoy dolida y desilusionada. Hubiera estado bueno que me hablaras y dijeras las cosas como son, me siento usada", dice unos de los chats que Melina le mandó a Fede. "¿Usada? ¿Eh? ¿Cómo son las cosas? Contame porque no entiendo. ¿Usada te sentís? ¿De qué me hablás? ¿Me podés explicar qué te pasa? Ok, me hablás a las cuatro de la tarde para decirme esto y no me volvés a contestar. No está bueno. Sabés que no estoy para que me hagas esto. No creo que me lo merezca", respondió él.

Luego, la serie de mensajes continúa: "Fede, la verdad que cuando te conocí me gustó mucho tu forma de ser y me dejé llevar por eso. Nunca fui así, nunca le presenté a nadie a mi familia, siempre fui muy tranquila en cuanto a lo amoroso y de la nada me toca que se enteren de todo esto por los medios argentinos. Es fuerte, de verdad. Y si bien soy modelo, nunca fue mi prioridad entrar a Argentina por un escándalo, no estaba preparada y no lo necesitaba, vos me llevaste a ese mundo", disparó.