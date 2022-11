Filtran una conversación en la que Belu Lucius revela qué pasó con su programa en Luzu TV

Belu Lucius era parte del staff de Luzu TV, la productora que encabeza Nico Occhiato, que se convirtió en un verdadero éxito en las plataformas digitales.

La influencer formaba parte de Red Flag, el ciclo que salía al aire de 13 a 15 en la emisora, junto a Grego Rosello y Agustín Franzoni. Sin embargo, su participación duró poco y en redes sociales se filtró un video en el que Belu Lucius explica por qué no forma parte del programa.

Tal como aparece en el post, Belu Lucius le respondió a un seguidor qué pasó con su "baja" del programa. “Me fueron, que es diferente. Me rajaron. El día anterior me avisaron. No todo lo que brilla es oro. Si yo siempre dije que ahí estaba genial y era mi cable a tierra. Ellos me hicieron decir que tenía proyectos”, dice en la charla.

A pesar de la contundencia de estas palabras, por el momento, Belu Lucius no hizo referencia a esta decisión de Luzu TV y no desmintió la conversación que se filtró.