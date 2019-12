Flor Jazmín Peña reveló cuál fue su amuleto de la suerte para ganar el "Bailando"

La noche de ayer no fue una más en la vida de Flor Jazmín Peña (25), de hecho quizás fue una de las más trascendentes ya que junto a Nico Occhiato vencieron a Flor Vigna y Facundo Mazzei y se consagraron campeones de "Súper Bailando", en lo que fue el último programa de ShowMatch de este 2019 y así se ganaron el derecho de defender su título el año que viene.

Ahora una vez consagrada, la bailarina dialogó con Ciudad.com y contó que tenía una cábala especial para poder conseguir el título de campeones. "Me puse la misma bombacha que usé en la semifinal, ¡lavada! y color piel. De hecho, me iba a poner otra y dije 'no, no, no, mejor me vuelvo a poner esta'", le contó ella al sitio web.

Además hizo referencia a su ex pareja, la influencer, Magalí Tajes, quien le dedicó desde Perú un mensaje de apoyo y les pidió a sus seguidores que votaran a favor de ella. "Yo la adoro", aseguró.