La jugada declaración de amor de Flor Jazmín Peña a Magalí Tajes

Flor Jazmín Peña y Magalí Tajes protagonizan una de las parejas más populares en las redes sociales y sus seguidores siguen de cerca su historia de amor.

La bailarina y la escritora, que fueron pareja hace algunos años, se reencontraron a finales de 2019 y decidieron encarar la relación desde otro lado: sin títulos pero con mucho amor. Tan es así, que las tortolitas decidieron convivir en la primera etapa de la cuarentena, aunque ahora cada una decidió quedarse en su casa.

Sin embargo, la tecnología las mantiene unidas y esta vez hicieron un vivo para todos sus fans. Como es obvio, la pareja se convirtió en TT enseguida por sus confesiones.

Pero fue la jugada declaración de la campeona del Bailando la que generó más repercusión. Como nunca, Flor Jazmín decidió abrir su corazón para hablar de su relación. "Es como esa persona que te hace sentir como… ¡wow! Yo dejé todo, hasta me fui de mi casa para que se den una idea. Cuando el amor es tan grande no hay palabras porque las palabras limitan. Es como explicar lo que sentís, es muy zarpado", dijo la bailarina.

" Y te lo digo a vos, Maga, porque me vas a entender: es eso que te pasa cuando subís al escenario y de repente te sentís indestructible y que ese lugar es el lugar en el que querés estar toda la vida y que no hay nada que te dé lo mismo. Fue así, boluda. No hay palabras", disparó.