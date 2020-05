Barbie Vélez habló de Fede Bal y contó si lo llamó por teléfono tras su diagnóstico

Barbie Vélez habló por primera vez de Fede Bal, tras su complicado diagnóstico. La modelo se refirió a la reacción que tuvo cuando se enteró que su ex padecía cáncer y dio los motivos por los que no lo llamó tras conocer la noticia.

"Fue shockeante. La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración mía y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible. Porque siempre preguntan y en los portales ponen ‘Barbie dice que...’. Entonces, decidí tomar esta posición. Pero bueno, es lógico”, contó en El precio justo.

“Uno se pone en la posición de la edad que tiene, que ve todo lejos. Pero de repente uno se da cuenta que las cosas no están tan lejos como uno cree. Se empiezan a tomar las cosas de otra forma”, dijo y dio los motivos por los que no mantuvo comunicación con él. “No. La verdad que no (tuve ganas de comunicarme con él). Una cosa no quita la otra. Sí fue shockeante y me movilizó… pero no”, cerró.